Рогов: Военные РФ уничтожили засекреченный штаб ГБР Украины в Запорожье
Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, военные РФ нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер". Украинское ведомство располагалось на улице Оранжерейной.
"Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", - цитирует РИА Новости Рогова.
Он уточнил, что данная структура ГБР была напрямую подконтрольна американцам. В Запорожье она координировала действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной украинской власти.
В результате удара ВС РФ, по самым скромным подсчетам, уничтожено полтора десятка сотрудников ГБР и еще не менее десяти получили ранения, а также более десяти единиц служебных автомобилей.
Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Владимира Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций, подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что ВС России поразили в Запорожье судостроительное предприятие, выпускавшее морские безэкипажные катера для военных операций в Черном море. Удар по заводу, расположенному в Кривой бухте, был нанесен при помощи фугасных авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.