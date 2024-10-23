Военные РФ уничтожили засекреченный штаб ГБР Украины в Запорожье

Российские войска нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, военные РФ нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер". Украинское ведомство располагалось на улице Оранжерейной.

"Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась", - цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что данная структура ГБР была напрямую подконтрольна американцам. В Запорожье она координировала действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной украинской власти.

В результате удара ВС РФ, по самым скромным подсчетам, уничтожено полтора десятка сотрудников ГБР и еще не менее десяти получили ранения, а также более десяти единиц служебных автомобилей.

Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Владимира Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций, подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России поразили в Запорожье судостроительное предприятие, выпускавшее морские безэкипажные катера для военных операций в Черном море. Удар по заводу, расположенному в Кривой бухте, был нанесен при помощи фугасных авиабомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.