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Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

Заманивающие в рабство участников специальной военной операции (СВО) российские преступники стали выдавать себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом «Ленте.ру» рассказала Вера Грачева, президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива».

Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»
© РИА Новости

Грачева сообщила, что ей известны случаи, когда в рабство заманили мужчин, даже не успевших снять военную форму. Так случилось с россиянином по имени Антон (имя изменено). К нему подошли два человека, которые выдали себя за представителей «Ахмата» и предложили заключить контракт, однако вместо воинской части отвезли Антона в частный дом.

«Антон не увидел там других военных, начал задавать вопросы, за что его жестоко избили. Двое мужчин держали его, третий продолжил бить. Как итог — разбитое лицо, сломанное ребро и два выбитых зуба. Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником», — рассказала «Ленте.ру» историю потерпевшего Вера Грачева.

Она добавила, что Антону удалось сбежать в тот же день, когда его принудительно пытались отправить на работу.

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Другой случай попадания в рабство в связи с намерением принять участие в СВО произошел с россиянкой по имени Анна. Она оставила заявление о желании заключить контракт на «Госуслугах», после чего с ней связался неизвестный и сообщил о необходимости отправиться в Москву, откуда ничего не подозревающую россиянку перевезли в Пермь, а затем — на ферму. Анне, — как и Антону, — удалось бежать.

Как отметила Грачева, в рабство попадают не только будущие или бывшие участники СВО, но и покинувшие дома из-за боевых действий беженцы.

Люди находятся в ситуации глубочайшего стресса, лишаются работы, жилья, средств к существованию, даже близких. Они растеряны, они ждут помощи и верят любому, кто ее предлагает. Преступники могут выдавать себя за волонтеров и сотрудников неких агентств по трудоустройству — фейковых, разумеется Вера Грачева

Ранее сообщалось, что в Тульской области на ферме держали в плену десять человек, включая участника СВО. У них отобрали паспорта, били и заставляли собирать яблоки. Люди жили в бараках за территорией поселка, окруженных огромными садами, в антисанитарных условиях: без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Кроме того, пленников били, если они не слушались или хотели отдохнуть.

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