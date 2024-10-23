Заманивающие в рабство бойцов СВО преступники стали выдавать себя за «Ахмат»

Заманивающие в рабство участников специальной военной операции (СВО) российские преступники стали выдавать себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом «Ленте.ру» рассказала Вера Грачева, президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива».

Грачева сообщила, что ей известны случаи, когда в рабство заманили мужчин, даже не успевших снять военную форму. Так случилось с россиянином по имени Антон (имя изменено). К нему подошли два человека, которые выдали себя за представителей «Ахмата» и предложили заключить контракт, однако вместо воинской части отвезли Антона в частный дом.

«Антон не увидел там других военных, начал задавать вопросы, за что его жестоко избили. Двое мужчин держали его, третий продолжил бить. Как итог — разбитое лицо, сломанное ребро и два выбитых зуба. Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником», — рассказала «Ленте.ру» историю потерпевшего Вера Грачева.

Она добавила, что Антону удалось сбежать в тот же день, когда его принудительно пытались отправить на работу.

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Другой случай попадания в рабство в связи с намерением принять участие в СВО произошел с россиянкой по имени Анна. Она оставила заявление о желании заключить контракт на «Госуслугах», после чего с ней связался неизвестный и сообщил о необходимости отправиться в Москву, откуда ничего не подозревающую россиянку перевезли в Пермь, а затем — на ферму. Анне, — как и Антону, — удалось бежать.

Как отметила Грачева, в рабство попадают не только будущие или бывшие участники СВО, но и покинувшие дома из-за боевых действий беженцы.

Люди находятся в ситуации глубочайшего стресса, лишаются работы, жилья, средств к существованию, даже близких. Они растеряны, они ждут помощи и верят любому, кто ее предлагает. Преступники могут выдавать себя за волонтеров и сотрудников неких агентств по трудоустройству — фейковых, разумеется Вера Грачева

Ранее сообщалось, что в Тульской области на ферме держали в плену десять человек, включая участника СВО. У них отобрали паспорта, били и заставляли собирать яблоки. Люди жили в бараках за территорией поселка, окруженных огромными садами, в антисанитарных условиях: без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Кроме того, пленников били, если они не слушались или хотели отдохнуть.