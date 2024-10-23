ВС России ударили «Искандером» по секретному штабу ГБР Украины

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили штаб Государственного бюро расследования Украины, расположенный в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».

Как создавался ракетный комплекс "Искандер-М"

«Штаб был тайком размещен в здании, которое некоторое время использовалось налоговой инспекцией. Его локация секретилась», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате атаки были ликвидированы не менее 15 сотрудников, еще по меньшей мере десять получили ранения. Кроме того, добавил Рогов, российские военные уничтожили более 10 служебных автомобилей.