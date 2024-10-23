На Украине сообщили о подрыве машины с начальником подготовки бригады ВСУ
В Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) подорвали машину начальника боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Согласно имеющимся данным, взрыв раздался, когда Mercedes-Benz ML военного начал движение.
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Начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады был госпитализирован в тяжелом состоянии.