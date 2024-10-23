Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали вести боевые действия еще в течение нескольких месяцев до инаугурации нового президента США. Об этом на YouTube-канале Duran заявил эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

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По его мнению, Вашингтон делает все возможное, чтобы Киев продолжал воевать не только после выборов в США, но и после вступления в должность нового американского президента. Поэтому США хотят, чтобы боевые действия шли еще три-четыре месяца.

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Меркурис подчеркнул, что главной задачей властей США является спасение Украины от краха при нынешнем президенте Владимире Зеленском. При этом Запад понимает неизбежность поражения Киева в военном конфликте.

12 октября Меркурис заявил, что Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования. По словам эксперта, Вашингтон будет все меньше помогать Киеву и выполнять требования украинского президента, концентрируя свое внимание на других конфликтах.

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