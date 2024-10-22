В ВСУ заявили о напряженной ситуации на двух направлениях

Ситуация на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях остается напряженной. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Генштаб ВСУ.

Там указали, что ВС РФ сосредотачивают на этих двух направлениях свои основные наступательные силы.

«Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Донецкий фронт почти полностью оказался в активной фазе боевых действий, ВС РФ захватывают основные опорные пункты ВСУ, формируя «котел». В частности отмечалось, что российские военные продолжают наступление на Покровском и Кураховском направлениях.