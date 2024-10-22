В ЦАХАЛ заявили о ликвидации возможного преемника Насраллы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила о ликвидации главы исполнительного совета ливанского движения «Хезболла» Хашема Сафи ад-Дина, который считается возможным преемником генерального секретаря движения Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно сообщению ЦАХАЛ, Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован еще около трех недель назад во время атаки по бейрутскому району Дахия. Кроме того, в этой же атаке был ликвидирован глава разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейма и несколько других командиров.

«ЦАХАЛ ликвидировал главу исполнительного совета террористической организации "Хезболлах" Хашема Сафи ад-Дина. Сейчас есть подтверждение, что в результате атаки, произошедшей около трех недель назад в районе Дахия в Бейруте, глава исполнительного совета террористической организации "Хезболлах" Хашем Сафи ад-Дина и глава разведывательного штаба "Хезболлах" Хусейн Али аз-Зейма были убиты вместе с другими командирами», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

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Ранее в ЦАХАЛ сообщили о более чем 230 ударах за сутки по целям «Хезболла».