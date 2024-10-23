Конфликт на Украине перешел на новый этап на поле боя. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

© Lenta.ru

«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий», — сказал он.

По словам аналитика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не могут противостоять натиску российских войск. Он отметил, что вес Российской армии становится слишком большим, поэтому украинцы просто не могут держаться, их обороноспособность снижается с каждым днем. Он подчеркнул, что российские солдаты постепенно прорываются вперед, а по всему Южному Донбассу идут крупные сражения за ключевые города.

Си Цзиньпин сделал заявление по поводу украинского конфликта

Ранее Меркурис выразил мнение, что американские власти хотят, чтобы Украина продолжала вести боевые действия еще несколько месяцев до инаугурации нового президента. Он уточнил, что главным приоритетом Вашингтона является спасение Украины от краха при действующем президенте Владимире Зеленском.