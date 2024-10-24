s1ap7ha7boo7ych33ks виация США и Великобритании нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена.

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По данным РИА Новости, аэропорт контролирует правящее на севере страны шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы).

«Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлётно-посадочная полоса для военных самолётов», — передаёт агентство.

На прошлой неделе американская и британская авиация также атаковала Ходейду на западе Йемена.