Беспилотники «Хезболлы» атаковали военную базу Израиля

Шиитское движение в Ливане «Хезболла» атаковало военную базу Эльяким на юге Хайфы в Израиле. Об этом заявили в пресс-службе движения, передает РИА Новости.

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В «Хезболла» указали, что атака была совершена с помощью серии беспилотников-камикадзе.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы», — добавили там.

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Отмечается, что в результате атаки все цели были поражены.