В США предупредили о последствиях участия военных КНДР в СВО

Северокорейские солдаты станут законными военными целями, если подтвердится, что они участвуют в украинском конфликте на стороне России, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Однако, по его словам, которые передает Washington Post, США не обладают достоверными разведданными по этому поводу.

© News.ru

Если северокорейские войска будут использованы против Украины — они станут законными военными целями, — заявил представитель Белого дома.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap заявило о первой публичной реакции КНДР на сообщения об отправке военных в Россию. Подчеркивается, что на заседании Генеральной Ассамблеи ООН представитель Пхеньяна назвал подобные обвинения необоснованными и стереотипными слухами, которые направлены на подрыв отношений между КНДР и РФ.

Южная Корея выступила с угрозой в адрес КНДР

Военный корреспондент Александр Коц считает, что численность и подготовка северокорейских солдат, которых якобы могут отправить в Россию для участия в СВО, не только не впечатляет, но и удручает. Он объяснил, что нет никакого смысла отправлять на фронт неопытных и не говорящих на русском языке бойцов. Вместе с тем журналист не исключил, что северокорейские солдаты могут пройти обучение на полигонах в России или даже на территории Курской области.