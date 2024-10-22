Шольц заявил, что "Хезболлах" должна уйти из приграничной зоны с Израилем

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" должно покинуть приграничную зону с Израилем в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 1701, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с президентом Финляндии Александером Стуббом в Берлине.

"Что касается ситуации в Ливане, [движение] "Хезболлах" должно уйти из приграничной зоны с Израилем, согласно резолюции СБ ООН 1701", - сказал Шольц.

При этом он подчеркнул, что после гибели главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара есть надежда, что вскоре установление режима прекращения огня может стать возможным и что ХАМАС, наконец, освободит оставшихся израильских заложников.

"Настоящий мир в регионе возможен только в том случае, если существует заслуживающий доверия процесс для достижения решения на основе двух государств", - резюмировал глава правительства ФРГ.

Резолюция 1701 была принята в 2006 году и остановила конфликт между Израилем и "Хезболлах".

23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам шиитской организации на ливанской территории. В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжить противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.