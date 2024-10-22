Боеготовность F-35 поставили под сомнение

Боеготовность американских истребителей F-35 шестой год подряд не соответствует целевым показателям, пишет портал Defense One со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

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По данным портала, расходы на эксплуатацию и обслуживание самолетов постоянно увеличиваются. В общей сложности, в период с 2018 по 2023 год Пентагон выделил более $12 млрд на содержание истребителей этого типа.

В 2023 году управление совместной программы F-35 начало работу по исправлению ситуации. Специалисты планировали, что к концу марта 2024 году показатели боеготовности истребителей вырастут на 10%. Вместе с тем, они выросли только на 2,6%, до 55,7%, пояснили авторы статьи.

По их данным, в июле 2024 года эксперты предупредили, что истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением.

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Специалисты уточнили, что первоначально установленные процессоры и ПО не обладают теми возможностями, которые обещали разработчики.