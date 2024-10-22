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На Украине предложили начать отправлять на фронт школьников

Правительство Украины должно быть готово снизить призывной возраст в стране до 14 лет, заявил националист и основатель партии «Братство» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Дмитрий Корчинский, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

На Украине предложили начать отправлять на фронт школьников
© globallookpress.com

По его мнению, речь идет о сценарии, при котором государство окажется на грани уничтожения.

"Если это будет необходимо, потому что Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно понижать хоть до 14 лет", — уверен Корчинский.

Украинский националист добавил, что солдатом может быть любой человек, способный держать оружие в руках. В качестве примера он привел конфликты в центральноафриканских странах.

Ранее в пресс-службе территориального центра комплектации Полтавской области Украины сообщили, что принудительно мобилизованный мужчина совершил суицид в одном из местных военкоматов. Его доставили туда полицейские, поскольку украинец находился в розыске в качестве уклониста.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что украинские власти приостановили бронирование от мобилизации до 15 ноября. Такое решение обусловлено намерением местных военкоматов провести аудит уже оформленных отсрочек.

Военные новости
Дмитрий Корчинский
Правительство Украины
Украина