Правительство Украины должно быть готово снизить призывной возраст в стране до 14 лет, заявил националист и основатель партии «Братство» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Дмитрий Корчинский, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

По его мнению, речь идет о сценарии, при котором государство окажется на грани уничтожения.

"Если это будет необходимо, потому что Украина будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно понижать хоть до 14 лет", — уверен Корчинский.

Украинский националист добавил, что солдатом может быть любой человек, способный держать оружие в руках. В качестве примера он привел конфликты в центральноафриканских странах.

Ранее в пресс-службе территориального центра комплектации Полтавской области Украины сообщили, что принудительно мобилизованный мужчина совершил суицид в одном из местных военкоматов. Его доставили туда полицейские, поскольку украинец находился в розыске в качестве уклониста.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что украинские власти приостановили бронирование от мобилизации до 15 ноября. Такое решение обусловлено намерением местных военкоматов провести аудит уже оформленных отсрочек.