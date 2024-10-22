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На Запорожье ВСУ атаковали здание администрации Васильевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали здание администрации Васильевки в Запорожской области.

На Запорожье ВСУ атаковали здание администрации Васильевки
© globallookpress.com

Удар пришелся на место расположения кабинета главы города, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

"В 15:45 [мск] преступный киевский режим предпринял атаку по мирной Васильевке. Беспилотник с боеприпасом снова был направлен к зданию районной администрации. Удар пришелся на место расположения кабинета главы Васильевского муниципального округа Натальи Александровны Романиченко", - написал Тицкий в Telegram-канале.

Пострадавших нет, подчеркнул он.

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