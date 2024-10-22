Слухами об отправке военных из Северной Кореи в зону проведения специальной военной операции на Украине Киев и Сеул готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ заявить, что это не шаг эскалации, а ответ Москве и Пхеньяну.

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Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Кроме того, по его словам, Запад все еще желает масштабировать конфликт.

«Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», — считает эксперт.

Он не исключил, что вслед за военными из Южной Кореи в зону боевых действий могут начать прибывать контингенты стран НАТО.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, такое развитие событий весьма вероятно.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.