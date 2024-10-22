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Рогов заявил, что ВС РФ отбивают контратаки ВСУ в Каменском

Российские войска успешно отбивают контратаки Вооруженных сил Украины в Каменском, несмотря на то, что противник перебрасывает резервы через Степногорск.

Российские войска отбивают контратаки ВСУ в Каменском
© РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"В Каменском идут бои высокой интенсивности, наши войска закрепились после достигнутых успехов, отбивают контратаки противника и сами в активной обороне. С нашей стороны используются дроны, артиллерия и реактивные системы залпового огня. Противник в спешном порядке подтягивает подкрепление: перебрасывает через Степногорск в Каменское. Сейчас там очень "жарко", но ситуация под нашим контролем", - заявил он.

Ранее Рогов сообщал ТАСС о том, что российские войска успешно закрепились в Каменском и отбили несколько контратак противника.

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