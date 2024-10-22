Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военной базе, расположенной в центральной части Израиля. Об этом заявил представитель движения Яхъя Сариа, передает ТАСС.

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Стоит отметить, что гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» была использована «Ансар Алла» впервые.

Ракета йеменских хуситов пролетела в 200 метрах от авианосца США