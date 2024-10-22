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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удар гиперзвуковой ракетой по военной базе, расположенной в центральной части Израиля. Об этом заявил представитель движения Яхъя Сариа, передает ТАСС.

Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле
© EPA/TACC

Стоит отметить, что гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2» была использована «Ансар Алла» впервые.

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«Вооруженные силы Йемена провели качественную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо, нанеся по ней удар "Палестина-2"», — сообщил Сариа.