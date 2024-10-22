В ВСУ заявили о прорыве ВС РФ под Часовым Яром

Российские войска сделали прорыв в южной части Часова Яра в ДНР, заявил представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады ВСУ Иван Петричак. Его слова передает украинское издание «Страна».

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«К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часова Яра речь не идет. <...> Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации прорыва, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать врага в том квадрате, где он сейчас заблокирован», — сказал он.

Во вторник начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» заявил, что под Часовым Яром на стороне ВСУ воюют около 200 наемников из Испании и Кубы.

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18 октября издание The Wall Street Journal писало, что Вооруженные силы РФ прорвались на двух участках в районе Часова Яра, что может стать значительным шагом для взятия города Россией.