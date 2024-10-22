Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщил сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.
По данным министерства, полет длился около 10 часов. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил России.
«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - подчеркнули в российском военном ведомстве.
В пресс-службе также напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Ранее Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что «обнаружило, отследило и перехватило» два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, летевших рядом с Аляской. При этом там отметили, что воздушные суда «оставались в международном воздушном пространстве».