Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной базе, расположенной в центральной части Израиля.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.