Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военной базе в Израиле
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар гиперзвуковой ракетой по военной базе, расположенной в центральной части Израиля.
Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
"Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нанеся удар гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" по израильской военной базе, которая находится к востоку от оккупированного района Яффо", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.