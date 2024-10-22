В Курской области уничтожены три американских БМП Bradley

Российские подразделения в Курской области за сутки уничтожили танк и три американских БМП Bradley.

"ВСУ потеряли до 70 человек убитыми, четверо украинских военнослужащих сдались в плен", - сообщили в Минобороны России.

Западная бронетехника и люди были потеряны в ходе безуспешных попыток ВСУ отбить села Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино, уточнили в военном ведомстве. Армейская авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 10 украинских бригад, воюющих в Курской области.

Три сожженных Bradley - таков дебют на курской земле 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". Это соединение укомплектовано западной техникой - в том числе танками Abrams, - оттого бьют его с особым энтузиазмом.

Зачем "Магура" пришла в Курскую область и что ее ждет - разбираем тут.