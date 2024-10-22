Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Telegram-канала, из данного пункта управления БПЛА ВСУ украинские военные запускали дроны на территорию Белгородской области. Для удара по объекту Вооруженные силы (ВС) России использовали корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь».
«Также подразделение ВСУ из десяти человек было уничтожено в одном из жилых домов в Петропавловке, куда наши подразделения уже зашли и активно штурмуют позиции противника. Именно с Петропавловки предпринимались атаки на Валуйки и Уразово. Из пункта управления БПЛА отправлялись дроны-камикадзе, в частности атаковавшие гражданские инфраструктуры», — говорится в публикации.