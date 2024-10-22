Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, из данного пункта управления БПЛА ВСУ украинские военные запускали дроны на территорию Белгородской области. Для удара по объекту Вооруженные силы (ВС) России использовали корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь».