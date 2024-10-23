Российские войска зашли в тыл гарнизону Селидова

Российские войска обошли Селидово в ДНР с юга и заняли поселок Вишневое на западе, блокировав пути отхода засевшим в городе подразделениям ВСУ.

Вишневое было местом, куда планировался отход гарнизона из Селидова, пишет "Военный осведомитель". Заход в поселок ВС РФ подтверждает появившиеся 23 октября сведения о сдаче города "по угледарскому сценарию": без серьезных боев, с выходом ВСУ на северо-запад, по единственной оставленной им дороге - да и та находится под огнем российской артиллерии.

Действительно, российские силы действуют в Селидове точно так же, как и в Угледаре три недели назад. Избегая лобовых штурмов, они обошли город, перерезали пути снабжения гарнизона, затем слегка надавили с двух сторон - и украинская оборона посыпалась сама собой.

По крайней мере, до сих пор все выглядит именно так: российские силы дошли до центра города и подняли в нескольких местах флаги РФ.