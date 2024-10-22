ВСУ осуществили комбинированный удар ракетами и БПЛА по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили комбинированный удар по Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

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Украинские войска атаковали российский регион ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Удар был отражен российскими силами противовоздушной обороны. В небе над областью было сбито три БПЛА и две ракеты.

Ранее 22 октября ВСУ атаковали еще один приграничный российский регион — Белгородскую область. Там украинский дрон ударил по движущемуся по трассе автомобилю. Пострадал один человек.