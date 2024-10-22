Крупнейший «котел» закрывается»: что происходит в зоне СВО

Донецкий фронт практически полностью оказался в активной фазе боевых действий, российские военнослужащие захватывают основные опорные пункты Вооруженных сил Украины, формируя «котел». Об этом со ссылкой на военных корреспондентов пишет «Царьград».

По информации военкора Лисицына, продолжается наступление российских войск на Покровском направлении, там осталась не перерезанной только одна трасса. Именно по этой дороге, согласно неподтвержденным данным, начинает отступление украинская группировка.

Штурм города с севера и востока продолжается уже вторые сутки. Бои идут в районе шахты им. Коротченко и завода ЖБИ. А в Горняке ВС России достигли значительного продвижения на северных рубежах. По информации «Военкоров Русской Весны», бои идут уже в центре, и под контролем российских военных уже 60% территории.

«На восточном берегу реки Волчья от всего плацдарма ВСУ остался максимум 1,5 км по ширине и 1 км по глубине. Это, по сути, последнее село там - Александрополь, за него уже ведутся бои. [Подтверждается] потеря Зоряного», - пишет издание, обратив внимание на то, что положение Кураховки начинает становиться «сверхтрудным».

Наступление российские войска ведут и на Кураховском направлении, там выравнивается фронт между Островским и Максимильяновкой. При этом передовые отряды заходят в дачный поселок «Энергетик» возле Курахово.

В Харьковской области оценили продвижение российских войск

Идут бои и в Дзержинске (украинское название — Торецк) вдоль улиц Дружбы, Донбасская, Василия Стуса и Рудничная. По информации Telegram-канала «Белорусский силовик», ВС России уже заняли несколько зданий на территории бывшего завода по улице Героев Труда.

Продвижение также продолжается между Курахово и Угледаром в районе Катериновки и Водяного, здесь брешь в обороне Вооруженных сил Украины составляет около 5 км. На Покровском направлении основные бои идут по флангам от Селидово.

Таким образом, вокруг Селидово формируется «крупнейший на данный момент «котел» на Донецком фронте». Военкоры канала Win/Win пишут об окружении города благодаря формированию трех полуколец, подчеркивается в статье.

«Три из пяти основных опорника противника мы прошли. Осталось два: 1-й в Вишневом и 2-й на пересечении дороги в город и трассы на Покровск. И «котел» схлопнется», - утверждает военкор Condottiero.

Также ведутся активные боевые действия на Артемовском направлении в сторону Ступочек, где до крайних домов Константиновки остается чуть менее 8 км. А на Купянском направлении продолжаются интенсивные боестолкновения в районе Кругляковки.

Напомним, что ранее Минобороны России сообщило о взятии Угледара, а затем об освобождении Невского. Бойцы группировки войск «Запад» также нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады украинских войск, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины.