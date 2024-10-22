В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной Республике. RT на русском

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое», — проинформировало оборонное ведомство. Газета.Ru

Новосадовое - заброшенное село в Лиманской городской общине, важность которого обусловлена его нахождением на автодороге, связывающей освобожденную в сентябре Макеевку с Лиманом, Славянском и Краматорском, в сторону которых продвигаются российские военные. Российская газета