В украинском военкомате мужчина покончил с собой

Мужчина покончил с собой в Полтавском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщили в ТЦК, пишет «Украинская правда» («УП»).

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Призывника обнаружили 21 октября в одном из технических помещений ТЦК. Согласно заявлению военкомата, мужчина совершил суицид, следов насилия не обнаружено. В результате на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что мужчина находился в розыске. Кроме того, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от призыва. В военкомате отметили, что на призывника не оказывалось никакого давления. По данным полиции, он повесился.

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Ранее жители Харькова отказывались выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. Один из местных блогеров пожаловался на отказ сотрудников станции техобслуживания выходить на работу. Это привело к тому, что автомобили Вооруженных сил Украины остались без ремонта.