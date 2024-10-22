У Золотой Нивы подразделение ВСУ сдалось вместе с командиром

Украинцы отдали дань мастерству российских солдат, выкуривших их из укрытия.

© Российская Газета

"БПЛАшники реально красавцы - били четко в дверь", - рассказал один из пленных.

Среди вэсэушников оказался ветеран, призванный в 2022 году. Остальные мобилизованы недавно. Они рассказали обычные свои истории: поймали на улице, месяц продержали в учебном подразделении, потом, не говоря ни слова, закинули на передовую.

"Реально, нас кидали, как мясо в магазине: из грузовика в БТР, оттуда - в окоп на переднем крае. Никто ни сказал, куда мы идем, зачем", - поведал старший лейтенант ВСУ Александр Долматов.

Сдавшееся подразделение - сборная солянка на основе 113-й бригады территориальной обороны с парой военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ, пишет "Воин DV". ПО иронии судьбы, пленила их тоже 37-я бригада, только российская и гвардейская, с послужным списком от освобождения Будапешта.