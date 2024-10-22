Названы самые сложные участки фронта для ВСУ

Самыми сложными участками фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня являются Часов Яр, Торецк, а также Курская область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«Напряженнее всего сейчас в Часовом Яре, в Торецке. ВСУ прикладывают все усилия для того, чтобы удержать свои позиции по этим направлениям, но не получается: наши войска осуществляют глубокие обходы, наносят массированные удары. На Донецком направлении в принципе оборона противника практически прорвана, войскам Украины придется очень много работать, если они хотят остановить продвижение России», — заметил Матвийчук.

Обстановка под Курском для ВСУ, как считает полковник, уже безвыходная. По его оценке, противника удастся вытеснить из региона через месяц-полтора.

«Курская авантюра обернулась катастрофой. Там более 25 тысяч убитых, уничтожено много техники, нет никаких перспектив. Наши войска уничтожат и противника через месяц-полтора, после чего будет создана буферная зона, вероятно, в границах Сумской и Черниговской областей», — сказал военный.

Ранее стало известно о прорыве армией России обороны ВСУ в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.