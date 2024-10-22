В США назвали российские подлодки лучшими в мире

Российские подводные лодки проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» признаны лучшими субмаринами мира по версии The National Interest. Журнал представил рейтинг за 2024 год.

В материале говорится, что подлодки «Кондор» созданы специально для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

"Она имела большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги, на момент ее проектирования и могла бы представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию", — объяснил автор публикации.

Субмарины могут погружаться на большую глубину и имеют повышенную устойчивость к торпедным атакам. На втором месте расположился другой тип подлодок ВМС РФ — 885 «Ясень». В материале их называют одними из лучших в мире. В классификации НАТО субмарина обозначается как «Северодвинск».

«Ясени» разрабатывались как многоцелевые суда, способные нести различные типы вооружения. Подлодки могли перемещаться с гиперзвуковыми ракетами большой дальности «Циркон».

Ранее стало известно о начале испытаний атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Пожарский». Подлодку построили на заводе «Севмаш».