ВСУ ударили по АЗС в Энергодаре

Вооруженные силы Украины ударили по автозаправочной станции на въезде в Энергодар, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Она также отметила, что город по-прежнему обесточен после ночной атаки ВСУ.

"Ночью в округе было громко. Зафиксирован прилет по заправке на въезде в Энергодар, подробности выясняются", — сказала Яшина.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинская армия ударила по объектам инфраструктуры и территории, приближенной к ЗАЭС. По его словам, в результате погиб по меньшей мере один мирный житель.

Ранее Балицкий заявил, что удар по ЗАЭС не способен вызвать ядерный взрыв. Однако он предупредил, что такой сценарий потенциально может привести к радиоактивному заражению. Балицкий напомнил, что Запорожская АЭС является самым крупным объектом такого типа в Европе.

18 октября Энергодар уже подвергался массовому налету беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате никто не пострадал.