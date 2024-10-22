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Генерал раскрыл, зачем Запад просил Грузию объявить войну России на три дня

Запад предложил Грузии объявить войну России на несколько дней, так как в стране остались политики, которые пытаются завоевать авторитет перед европейскими странами, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такие чиновники готовы устраивать провокации против РФ. При этом, по его словам, эти заявления являются популистскими.

Стало известно, зачем Запад просил Грузию объявить войну России на три дня
© globallookpress.com

Де-факто, это поражение Грузии, на котором играют отдельно взятые оголтелые политики, чтобы завоевать авторитет перед западными хозяевами. Развязать войну, вернуть территории, устроить провокации против России — все это не более, чем популистские заявления, — пояснил Герой России.

Генерал-майор считает, что в Грузии остались «горячие головы», которые надеются захватить территории, соблюдающие нейтралитет. По мнению Липового, это не закончилось бы ничем хорошим.

Ничем хорошим это для Грузии не закончилось бы, речь идет о возвращении Южной Осетии в состав Грузии. Есть еще [в Грузии] горячие головы, надежды на то, чтобы Грузию собрать воедино, захватив территории, соблюдающие нейтралитет, — добавил генерал-майор.

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили ранее рассказал, как Запад предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. Такое предложение сделал высокопоставленный чиновник неназванной страны.

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