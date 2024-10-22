Стало известно, зачем Запад просил Грузию объявить войну России на три дня

Запад предложил Грузии объявить войну России на несколько дней, так как в стране остались политики, которые пытаются завоевать авторитет перед европейскими странами, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что такие чиновники готовы устраивать провокации против РФ. При этом, по его словам, эти заявления являются популистскими.

Де-факто, это поражение Грузии, на котором играют отдельно взятые оголтелые политики, чтобы завоевать авторитет перед западными хозяевами. Развязать войну, вернуть территории, устроить провокации против России — все это не более, чем популистские заявления, — пояснил Герой России.

Генерал-майор считает, что в Грузии остались «горячие головы», которые надеются захватить территории, соблюдающие нейтралитет. По мнению Липового, это не закончилось бы ничем хорошим.

Ничем хорошим это для Грузии не закончилось бы, речь идет о возвращении Южной Осетии в состав Грузии. Есть еще [в Грузии] горячие головы, надежды на то, чтобы Грузию собрать воедино, захватив территории, соблюдающие нейтралитет, — добавил генерал-майор.

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили ранее рассказал, как Запад предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. Такое предложение сделал высокопоставленный чиновник неназванной страны.