В ЛНР обнаружили тайник со 100 кг тротила

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) со 100 кг тротила и минами.

Боеприпасы переданы российским военнослужащим, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий по информации от сотрудников УФСБ России по Росгвардии военнослужащие и сотрудники ведомства обнаружили тайник с инженерными боеприпасами, оставленными подразделениями ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тайнике находились ящики с тротилом весом более 100 кг, комплекты ручного минирования различных модификаций с минами ОЗМ-72 и МОН-50, пара сосредоточенных зарядов СЗ-6М. Обнаруженные боеприпасы переданы в подразделения, выполняющие задачи в зоне СВО.

Как пояснили в ведомстве, спецназовцы обследовали около 300 кв. м на наличие взрывоопасных предметов, возможных мин-ловушек и растяжек. После этого с применением минно-разыскной собаки был обнаружен тайник.

После изучения найденный арсенал передали в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.