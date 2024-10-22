Раскрыта судьба устроившей бунт бригады ВСУ

Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся под Курахово и устроившие бунт, были переброшены в Курскую область.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — рассказал источник агентства. По его словам, украинское командование пытается исправить и улучшить свое положение в Курской области за счет деморализованных солдат.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что дезертирство и сдача в плен военнослужащих ВСУ может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России.