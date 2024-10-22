В Харьковской области оценили продвижение российских войск

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска сохраняют перевес сил на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Ганчев добавил, что инициатива также остается на стороне России. Подразделения Вооруженных сил РФ не позволяют украинской армии подтянуть резервы на этом направлении, а также «очень четко» отрабатывают по военным объектам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава ВГА добавил, что противник периодически предпринимает попытки подтянуть дополнительные подразделения, однако безуспешные. По его мнению, состав украинских сил не имеет значения, поскольку «итогу для них будет один».

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что подразделения западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Петропавловки, Купянска, Новоосиново, Кругляковки, Новоплатоновки Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих.