Муж Елены Блиновской стал снайпером

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей стал снайпером. Как сообщает Telegram-канал Mash, он прошел полный курс обучения и успел отработать в паре под Красногоровкой в ДНР.

По словам сослуживцев Блиновского, после завершения обучения ему дали личную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Кроме того, во время тренировок предприниматель помогал командирам натаскивать новичков. В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад Вооруженных сил (ВС) РФ.

Напомним, что весной 2023 года Блиновские стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили блогеру и ее супругу обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

Стало известно, чем занимается муж Блиновской в зоне СВО

Весной 2024 года СМИ сообщили, что Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции. Осенью, после задержании бывшего адвоката Эльмана Пашаева, мужа «королевы марафонов» доставили в Москву для проведения следственных действий. По версии следователей, Пашаев убедил мужчину, что якобы может освободить его и его жену от уголовной ответственности, таким образом получив от Блиновского не менее 18,5 млн рублей и 300 тысяч долларов.