В США восхитились российскими подлодками

Автор американского журнала The National Interest Питер Сучиу составил рейтинг лучших ударных подлодок мира по состоянию на 2024 год. Первое место в списке автор отдал российским субмаринам проекта 945А «Кондор» (Sierra-II по классификации НАТО).

Сучиу назвал подлодки 945А «Кондор» одними из самых дорогих и глубоководных субмарин российского флота. Эти подлодки были специально разработаны для «поисково-уничтожительных» миссий против американских атомных субмарин с баллистическими ракетами.

Подлодки этого проекта уникальны благодаря легкому и прочному титановому корпусу. Они могут погружаться на большую глубину, одновременно снижая уровень излучаемого шума и повышая устойчивость к торпедным атакам. Проект 945А «Кондор» мог представлять серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую стадию, подчеркнул автор рейтинга.

Второе место Сучиу отдал подводным лодкам проекта 885 «Ясень». Флагманский подводный крейсер этого проекта К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошел в состав Северного флота ВС России. Автор подчеркнул, что эти субмарины по-прежнему считаются одними из лучших в мире.

Как отметил автор статьи, в отличие от старых ударных подлодок, построенных в позднесоветский период, лодки класса «Ясень-М» разрабатывались как многоцелевые суда, которые могли нести различное оружие, включая новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты большой дальности «Циркон». На борту этих субмарин имеется десять шахт для вертикально запускаемых крылатых ракет. Также сообщалось, что эти подлодки могут быть оснащены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в качестве основного ударного оружия.

Для ВМФ России спущена на воду новая подводная лодка «Якутск»

Также в рейтинг автора The National Interest вошли британские подлодки типа «Астьют», американские субмарины типа «Вирджиния» и подлодки ВМС США типа «Сивулф».

Журналисты газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее побеседовали с членами экипажа немецкой субмарины U33. Один из вахтенных офицеров рассказал журналистам, что российские подлодки следуют за немецкими «как тени». По его словам, на каком участке Балтийского моря ни оказалась бы немецкая подлодка, российские субмарины всегда появляются неподалеку. Немецкие моряки сравнивают подводный бой в Балтийском море с многомерными шахматами - «вполне подходящим видом спорта для русских».