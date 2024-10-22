Пленный ВСУ рассказал о сбежавшем с передовой командире

Украинский комбат бросил свое подразделение под Красноармейском на Донецком направлении и сбежал с поля боя в тыловой Шахтерск. Об этом РИА Новости рассказал боец ВСУ Владимир Собловой, попавший в плен ВС РФ в начале сентября.

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По словам военнопленного, он не верит украинским властям, президенту страны Владимиру Зеленскому и своему комбату.

«Как я понял, мы пришли туда... Начался штурм, и они убежали оттуда все. Наверное, в Шахтерск убежали… В тот день ничего вообще не говорили (По рации. — «Газета.Ru»). Только хлопцев слышно было, что нападение началось», — поделился военный.

Он пояснил, что комбат уговорил бойцов выйти на передовую под Красноармейском, пообещав, что их сменят через шесть дней, но их не сменили и через двадцать. Собловой добавил, что у бойцов его бригады очень плохое моральное состояние.

До этого пехотинец 157-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Горбатко, который сдался в плен на территории Курской области, уличил свое командование в обмане. Оно, по его словам, внушало ему и его сослуживцам, что это будет легкое задание, которое продлится три дня, а на самом деле солдатам пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнем российской армии.