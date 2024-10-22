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Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Российская система ПВО сбила еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
© РИА Новости
"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.

Губернатор также сообщил, что пострадавших и разрушений нет. "Работают оперативные и экстренные службы", - добавил он.

Ранее Богомаз сообщал о десяти сбитых БПЛА.

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