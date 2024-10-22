Пехотинец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатко сообщил, что его отряд попал в плен под Курском из-за заклинивших автоматов. По его словам, оружие было мокрым, по этой причине оно стало неисправным через три-четыре выстрела.

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— Все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата, — отметил он.

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По словам пленного ВСУ, перед заброской на территорию России командование внушало бойцам, что это будет простое задание и через три дня они вернутся. Горбатко добавил, что на позициях украинские пехотинцы были вынуждены буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным беспрерывным огнем российской армии, передает РИА Новости.

Стало известно, что снимавшие видеоролики для платформы TikTok украинские военнослужащие навели удар российских беспилотников на свой командно-наблюдательный пункт. Блиндаж, переоборудованный под КНП, располагался в районе населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что Вооруженные силы России стали прорываться «по всему фронту» в Курской области. По его словам, группировка ВСУ в Любимовке «отсечена» от остальных сил.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины впали в панику из-за потерь в Курской области. Он также сообщил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках. Он уточнил, что после краха ВСУ президента Украины Владимира Зеленского не оставят в живых его западные кураторы.