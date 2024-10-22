Военный заявил о причастности наемников ВСУ к пыткам жителей Курской области

Российский боец с позывным «Артист» рассказал ТАСС, что иностранные наемники в рядах ВСУ причастны к пыткам местных жителей в Курской области.

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По словам «Артиста», среди иностранных наемников встречаются поляки, грузины, немцы, канадцы. Военный рассказал, что после пыток наемники бросали гражданских со связанными руками, насиловали женщин.

«Они формируются как наемное подразделение, наемники работают за деньги, им без разницы. Нет нации особой, со всего мира они приезжают», — пояснил «Артист».

До этого ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что устроившие бунт военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины были переброшены в Курскую область.

По информации агентства, украинское командование пытается за счет деморализованных солдат ВСУ улучшить ситуацию для Украины в Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.