«СТРАНА.ua»: жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов.
По данным «СТРАНА.ua», отказываются выходить на работу работники СТО, грузчики, доставщики, работники фастфудов, таксисты и другие.
«Это происходит «из-за ситуации в городе», — говорится в публикации.
При этом не уточняется, о чём именно идет речь, однако в издании заявили, что в последние дни поступало много сообщений об облавах ТЦК в Харькове.
Ранее в подконтрольном ВСУ Запорожье сотрудник ТЦК открыл стрельбу из автомата во время конфликта с гражданскими.
Также на Украине пригрозили возбуждать дела на блогеров за видео жёсткой мобилизации.