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«СТРАНА.ua»: жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов.

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
© depositphotos.com

По данным «СТРАНА.ua», отказываются выходить на работу работники СТО, грузчики, доставщики, работники фастфудов, таксисты и другие.

«Это происходит «из-за ситуации в городе», — говорится в публикации.

При этом не уточняется, о чём именно идет речь, однако в издании заявили, что в последние дни поступало много сообщений об облавах ТЦК в Харькове.

Ранее в подконтрольном ВСУ Запорожье сотрудник ТЦК открыл стрельбу из автомата во время конфликта с гражданскими.

Также на Украине пригрозили возбуждать дела на блогеров за видео жёсткой мобилизации.

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