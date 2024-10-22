Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов.

По данным «СТРАНА.ua», отказываются выходить на работу работники СТО, грузчики, доставщики, работники фастфудов, таксисты и другие.

«Это происходит «из-за ситуации в городе», — говорится в публикации.

При этом не уточняется, о чём именно идет речь, однако в издании заявили, что в последние дни поступало много сообщений об облавах ТЦК в Харькове.

Ранее в подконтрольном ВСУ Запорожье сотрудник ТЦК открыл стрельбу из автомата во время конфликта с гражданскими.

Также на Украине пригрозили возбуждать дела на блогеров за видео жёсткой мобилизации.