Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных на Украину из-за КНДР

Южная Корея рассматривает возможность отправки своих военных и разведывательного персонала на Украину из-за сообщений о том, что КНДР направила своих солдат для участия в конфликте на стороне России. Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, Южная Корея рассматривает возможность отправки на Украину разведывательного персонала и экспертов по тактике КНДР. Предполагается, что они «будут допрашивать или предоставлять услуги переводчика в случае захвата ВСУ северокорейских солдат». Кроме того военные Южной Кореи «предоставят Киеву информацию о военной тактике и операциях КНДР».

Ранее Bloomberg со ссылкой на южнокорейские спецслужбы указывал, что на днях Пхеньян принял решение отправить «12 тысяч военнослужащих на Украину» и уже начал их переброску. С аналогичным заявлением также выступил Владимир Зеленский в Брюсселе. На этом фоне президент Южной Кореи Юн Сок Ель созывал экстренное совещание. При этом в НАТО заявляли об отсутствии доказательств участия северокорейских военных в боевых действиях на Украине на стороне РФ. Кроме того президент России Владимир Путин, комментируя эти сообщения, называл их чушью.