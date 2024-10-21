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Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

Израиль раскрыл цель атаки по Дамаску
© Lenta.ru

Авиаудар последовал за ликвидацией отвечавшего за поставку вооружений бойцам движения из Ирана в Ливан Мухаммада Джауада Касира.

«Несколько часов назад мы также ликвидировали и его (Касира — прим. «Ленты.ру») преемника в Сирии», — заявил Хагари.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Сирии в окрестностях города Тартус на побережье Средиземного моря, где также расположена российская военная база. Уточняется, что ВС России сбили 13 израильских ракет вблизи этой базы.

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