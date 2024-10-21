Израиль анонсировал масштабную атаку по всему Ливану
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в ближайшее время вооруженные силы его страны нанесут масштабную серию ударов по всему Ливану. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Хагари сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, удары пройдут по всей территории Ливана, включая район Бейрута. Он также уточнил, что атака состоится уже в ближайший час.
«В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе по Дахии в Бейруте», — заявил он.
Ранее Белый дом прокомментировал утечку разведданных о подготовке Израилем удара по Ирану.