Израиль анонсировал масштабную атаку по всему Ливану

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в ближайшее время вооруженные силы его страны нанесут масштабную серию ударов по всему Ливану. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Хагари сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, удары пройдут по всей территории Ливана, включая район Бейрута. Он также уточнил, что атака состоится уже в ближайший час.

«В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлах" на территории Ливана, в том числе по Дахии в Бейруте», — заявил он.

Ранее Белый дом прокомментировал утечку разведданных о подготовке Израилем удара по Ирану.