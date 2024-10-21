Полковник СБУ в отставке допустил обрушение фронта

У ВСУ наблюдаются признаки обрушения фронта, ресурсов для решения этой проблемы у Киева нет. Об этом заявил в видео на своем YouTube-канале 92 полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

У него спросили, какие варианты выхода из конфликт есть сейчас у Украины. Стариков ответил, что есть всего два сценария: замораживание на линии фронта или его обрушение. Первый вариант, по его словам, предполагает переговоры. При этом полковник СБУ выразил уверенность, что мирного соглашения на них достигнуть не удастся.

«Будет ли у нас сейчас обрушение фронта? Вопрос такой, что отдельные признаки этого есть, так называемый тактический кризис на разных направлениях», — добавил он.

По мнению Старикова, для его решения необходимы вооружения «четвертого поколения, а может быть, даже пятого» и живая сила — мотивированные солдаты, которых не хватает, несмотря на проводимую мобилизацию. Он указал, что новоприбывшие украинские военные не отличаются высоким уровнем боевой готовности.