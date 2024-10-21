Солдаты ВСУ нередко устраивают массовые мятежи, отказываясь следовать приказам командиров, пишет El País со ссылкой на слова украинского офицера Александра. News.ru

Так, солдаты устроили массовый мятеж в городе Курахово, отказавшись выполнять требования командования, после чего их отправили в Сумскую область. Речь идет о 119-й бригаде сил теробороны. RT на русском

Кроме того, Александр рассказал, что был случай, когда 100 военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как российская армия взяла город под контроль. Газета.Ru