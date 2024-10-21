Донецкой народной республике (ДНР), взятого под контроль российскими войсками, подняли бойцы группировки «Центр». Подробности об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram. По словам журналиста, таким образом российские военнослужащие подшутили над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Lenta.ru

«Флаг КНДР поднят на терриконе у недавно освобожденного Цукурино на Покровском фронте. Наши бойцы вызвали истерику у противника своими действиями», — отмечалось в сообщении Telegram-канала "Военкоры Русской Весны". Газета.Ru

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал противоречивой появившуюся информацию о якобы отправке войск КНДР в Россию. По его словам, южнокорейская сторона утверждает одно, а США — другое. Песков предложил обращаться за комментариями по этой теме в Минобороны России. News.ru