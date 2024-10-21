Армия РФ прорвала оборону Часова Яра и готовит наступление с юга

Российским солдатам удалось прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра после пяти часов боев. Теперь ВС РФ готовятся к наступлению с юга. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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— После пяти месяцев ожесточенных боев российская армия прорвала украинский фронт южнее Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 километра за каналом, — информирует издание.

По словам журналиста Юлиана Репке — автора статьи — с украинских позиций видны «российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там сцену».

Предполагается, что теперь подразделения, продавившие оборону, двинуться на север, чтобы поддержать наступление на центр Часова Яра, который находится в полукольце.

Ранее ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра в ДНР. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State. По данным ресурса, значительное наступление было зафиксировано на юге города. Сообщается, что на данном участке бойцы ВС РФ взяли под контроль дорожную развилку, которая ведет в Часов Яр из Константиновки.

14 октября подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное Запорожской области. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Потери украинской армии составили до 120 военнослужащих.